Ieri pomeriggio l’intero entourage dell’Inter si è recato ad Appiano Gentile per fare il punto del mercato con Inzaghi. L’incontro è stato utile per tranquillizzare il tecnico, così come riportato dal quotidiano Tuttosport. Il portiere è stato acquistato, ora c’è da capire su chi puntare nel reparto avanzato. Sul tavolo i nomi restano i soliti tre. Balogun dell’Arsenal che resta la prima scelta per Ausilio. L’Arsenal chiede più di 40 milioni mentre l’Inter tra base e bonus si avvicina ai 35 facendo leva su un’importante percentuale sulla futura rivendita. Balogun, dal canto suo, non disprezza i nerazzurri, infatti, proprio ieri ha postato sul suo profilo instagram video di Ronaldo il Fenomeno. Il tecnico punta, invece, su Beto perché conosce già il campionato. E’ un attaccante fisico che per caratteristiche andrebbe sul solco di Scamacca. L’Udinese lo valuta 30 milioni. Poi c’è Morata, ideale per Inzaghi come successore di Dzeko, ma sul quale la dirigenza nutre dei dubbi sia economici che di età: lo spagnolo, infatti, compirà 31 anni a ottobre. Non si esclude l’accoppiata Balogun più Beto nell’ipotesi di partenza di Correa. Altri nomi restano sull’agenda di Marotta e Ausilio quali Taremi del Porto e un ritorno di Alexis Sanchez.

Daniele Luongo