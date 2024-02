Dopo la vittoria casalinga dell'Inter contro la Juventus, la squadra di Simone Inzaghi è chiamata questa sera all'esame Roma. All'Olimpico i nerazzurri ritroveranno non solo il grande ex dal cuore 'ngrato, come direbbero a Napoli, ma anche il quasi ex. O meglio, il quasi (o mancato che dir si voglia) due volte interista, Paulo Dybala.

L'argentino, pupillo di casa Juve (che ha però lasciato che la 'storia di grande amore' si interrompesse), continua a far sognare i suoi ex tifosi e in tal senso non ha dubbi Tuttosport: "Dybala vuole riprovarci. In fondo - ricorda il quotidiano torinese - all’Inter ha già segnato cinque gol in carriera e quando ha buttato dentro la palla, la sua squadra non ha mai perso". E a spronare l'attaccante di Laguna Larga "non ci saranno solamente gli oltre 60mila dell’Olimpico, i suoi compagni e il nuovo allenatore Daniele De Rossi, ma anche un po’ di milioni di suoi ex tifosi, quelli di bianconero vestiti, che sperano in una gioia dalla Joya per provare a riaprire subito la sfida scudetto dopo il ko di domenica scorsa a San Siro", cercando insomma una vendetta di cui non poter neppure essere protagonisti. Ma tant'è e questo pomeriggio "fra la varie sfide all’interno della partita, anche la gara di Dybala".

"Per lui affrontare la squadra nerazzurra non è una cosa di tutti i giorni". Il numero 21è stato, come ben noto, due volte in procinto di vestire la maglia della Beneamata: ai tempi del Palermo, prima che il Marotta ai tempi juventino superasse la concorrenza portandolo a Torino, e due anni fa quando, nell’estate 2022, da svincolato, dopo il benservito della Juventus "ha pensato di indossare i colori nerazzurri - ancora una volta - salvo poi scontrarsi con l’ingombrante ritorno a Milano di Lukaku e la volontà di Zhang di non alzare troppo il monte ingaggi. Chi l’avrebbe preso a occhi chiusi era - ed è... - Beppe Marotta, suo grande estimatore ".

L’ad interista avrebbe probabilmente preso l'argentino piuttosto che "puntare sul Lukaku bis, per creare una coppia tutta argentina con Lautaro Martinez", ma alla fine non se ne fece nulla e "alla prima occasione, ovvero un Inter-Roma del primo ottobre 2022, Dybala ha subito punito l’Inter" ricorda, a mo' mantra scacciapensieri Tuttosport che nel tentativo di mettere pressione alla capolista aggiunge: "Quel giorno la Roma vinse a San Siro 2-1 e in tanti allo stadio pensarono chissà cosa sarebbe stato con la Joya in nerazzurro. Quel gol è stato il quinto e ultimo di Dybala realizzato all’Inter". Grande assente invece al match di San Siro d'andata, durante il quale invece grande protagonista (ma solo mediatico, tanto meno sul campo) fu il compagno di reparto Romelu. Nel frattempo, tra una vicissitudine e l'altra, Paulo è stato costretto a salutare Mourinho, che lo aveva fortemente voluto e tecnico al quale era legatissimo, ma il buon feeling instauratosi con De Rossi, fa sperare in bene la Roma e soprattutto la Juventus.