Per Valentin Carboni si profila un nuovo prestito al Monza. Ne scrive oggi Tuttosport, secondo cui con l'arrivo di Taremi e le trattative per arrivare ad altre punte lo spazio per l'argentino risulterebbe pressoché nullo. Per questo in via della Liberazione stanno pensando a un prolungamento dell'attuale formula fino al 2025/26.

La prospettiva è provare a riportare il ragazzo a Milano dopo un altro anno di apprendistato con Palladino, allenatore che gli sta garantendo minutaggio. Inzaghi e la dirigenza pensano che il ragazzo ha ancora necessità di crescere e di sbagliare. Galliani lo considera un predestinato, avrebbe voluto prenderlo a titolo definitivo e anche il tecnico dei brianzoli lo ritiene un futuro top di livello assoluto.