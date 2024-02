L'Inter si è iscritta alla lista delle pretendenti per Adrien Rabiot. Questo, almeno, quanto scrive Tuttosport alla vigilia del Derby d'Italia, sostenendo che (se Zhang dovesse riuscire nel rifinanziamento con Oaktree) il club dovrà operare delle cessioni importanti: una dovrebbe portare all'addio di Denzel Dumfries, mentre l'altro titolare che può avere mercato è Nicolò Barella.

Il giornale, evidentemente voglioso di incendiare il big match di domani, fa il paragone tra il sardo e la situazione di Sandro Tonali al Milan. Pur specificando che "questo (ça va sans dire) non significa che l’Inter voglia vendere Barella. Però - come accaduto con il Newcastle per il milanista - nel caso dovesse arrivare un’offerta da 80 milioni, per accettarla il Marotta dovrebbe avere in mano un sostituto, possibilmente preso a parametro zero", si legge. Da qui le voci su Rabiot: al momento, però, lo scenario appare complicato, con la Juventus al lavoro per il rinnovo del francese. Senza la firma il giocatore preferirebbe un'esperienza all'estero.