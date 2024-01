Da una parte ci sarà Hakan Calhanoglu, dall'altra Kenan Yildiz. Inter-Juve di domenica sarà anche un derby turco tra due protagonisti della stagione.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, Allegri conosce benissimo la forza dei rivali e sa che molto passa proprio dal centrocampista turco: per questo sta studiando un modo per limitarlo. Proprio Yildiz potrebbe essere la carta vincente per imprevedibilità e qualità. Ma Hakan non si lascerà sorprendere: ormai è un leader dell'Inter, in capo e fuori. Ha raggiunto un livello di conoscenza altissimo e il suo rendimento lo dimostra. A Firenze ha marcato visita per squalifica e Asllani ha dato risposte convincenti, ma è chiaro che quando c'è lui in regia poi l'Inter gira a un'altra velocità. Per Inzaghi è imprescindibile e anche Allegri teme la sua classe.