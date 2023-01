"Attenta, quasi feroce contro il Napoli, svagata ieri a Monza nonostante Inzaghi avesse cambiato solo un uomo rispetto a mercoledì (Lautaro per Lukaku). L’Inter produce, ma concede molto, a volte troppo - scrive il giornale -. Passa in vantaggio, ma poi ha amnesie frequenti. Non procede col passo sicuro di chi vive di certezze. O forse il suo problema è che si illude di avere certezze che non ha. A Monza avrebbe potuto e dovuto chiudere prima la questione, non lo ha fatto e ha dato speranze e coraggio agli avversari, tutt’altro che ermetici in difesa. Non ha capito, l’Inter o il suo allenatore, che dare confidenza (a chiunque) è pericoloso, e ha pagato lasciando due punti che peseranno molto sulla sua stagione. Al netto dell’errore dell’arbitro sul gol di Acerbi, il pareggio (meritato), con Caldirola libero a due passi da Onana, chiude in modo probabilmente definitivo il discorso scudetto".