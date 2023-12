Il Corriere della Sera dedica un pezzo ai quattro allenatori che stanno stupendo nei massimi campionati d'Europa con le rispettive squadre. Simone Inzaghi, Arteta con l'Arsenal, Xabi Alonso col Leverkusen e Michel col Girona hanno in comune l'età attorno ai quarant'anni e l'essere in cima nei vari tornei.

Inzaghi viene descritto come un allenatore cresciuto moltissimo, per il quale lo scudetto perso nel 2021/22 è un lontano ricordo. La squadra ha miglior attacco, miglior difesa e il tecnico (definito come valore aggiunto dell'Inter al pari di Lautaro, Thuram o Calhanoglu) azzecca sistematicamente il piano partita.