Pavard non sarà l'ultimo colpo del mercato estivo dell'Inter. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, i nerazzurri stanno spingendo fuori Correa per completare l'attacco con un elemento diverso. "La verità è che il Tucu sta per la prima volta prendendo in considerazione e valutando la possibilità di lasciare la squadra nerazzurra: ancora non ha deciso, ma pare ci sia una preferenza per l’estero (interesse di Betis Siviglia o Bournemouth) piuttosto che per il Torino.

Per prendere il suo posto, comunque, è già pronto Sanchez, che da una ventina di giorni ormai è attaccato al telefono in attesa della chiamata di Marotta e di Ausilio". E poi la mediana: Sensi pare destinato a restare, ma mai dire mai...