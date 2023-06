Alessandro Antonello e Beppe Marotta sono presenti oggi a Milano all'assemblea di Lega Serie A dove è prevista l'apertura delle buste per i diritti quinquennali audiovisivi dal 2024 al 2029, in conseguenza delle quali arriveranno le decisioni delle società. All'ordine del giorno anche l'invito ad offrire per Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

Assemblea di Lega, l'arrivo dei dirigenti nerazzurri

