Sarà una gara interessante per capire se il Monza con il suo modo di interpretare il gioco riuscirà a mettere in difficoltà la banda di Simone Inzaghi e, perché no, anche a fare punti". Una battuta anche su Romelu Lukaku: "A mio avviso il suo valore è indiscutibile, il problema è che non è riuscito ad avere la stessa continuità che aveva con Antonio Conte. Ricordiamo tra l'altro che il belga ha avuto alcuni problemi fisici che l'hanno tenuto a lungo lontano dal campo e questa cosa a lungo andare condiziona parecchio il rendimento di un attaccante".