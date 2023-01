Il tecnico Walter Novellino, intervistato da Radio CRC, inquadra il big match tra Inter e Napoli: "In questo momento nessuno sa com’è la condizione fisica. Queste due squadre sono forti, il Napoli in particolare ha tanta qualità e sono convinto che farà una grande partita stasera. Non concederà tanti vantaggi a nessuno. La squadra è forte e consapevole dei propri mezzi, ma attenzione alla condizione fisica. L’Inter è una squadra amalgamata. Questa partita ha la sua importanza per la condizione fisica e mentale nella ripresa del campionato. Se l’Inter perde può dire addio allo scudetto".