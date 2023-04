"Il ringraziamento ai tifosi? Dobbiamo farlo sempre, ci danno fiducia ogni partita. Questo campionato è stato molto complicato per noi, ma in ogni caso dobbiamo ringraziarli sempre". Queste le considerazioni a Sky di Romelu Lukaku dopo il netto 3-0 all'Empoli. "Il secondo gol come marchio di fabbrica? Certo, ne avevo bisogno, ma ora sto meglio, stiamo facendo un ottimo lavoro con i preparatori dopo aver subito un grave infortunio per la prima volta in carriera. Devo solo aiutare la squadra fino a fine stagione - dice il belga -. Poi voglio ringraziare il presidente della FIGC per avermi dato la chance di giocare con la Juve: è un passo in avanti per combattere il problema. Ora testa al match di mercoledì. L'obiettivo è sempre di fare il meglio per l'Inter: il club che mi ha dato tutto e allora io devo dare tutto al club".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!