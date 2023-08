Oggi è il compleanno di Lautaro Martinez e attraverso il sito ufficiale la società rende omaggio all'argentino. Questi gli auguri apparsi oggi sul sito ufficiale:

Compie oggi 26 anni Lautaro Martinez. L'attaccante argentino è arrivato in nerazzurro nell'estate del 2018. Da quel momento sono state 239 le presenze, condite da 104 gol. Con la maglia dell'Inter ha conquistato uno Scudetto, 2 Coppe Italia e 2 Supercoppe italiane. Nella scorsa stagione ha dimostrato di essere sempre più leader e sempre più decisivo, sfondando il muro delle 100 reti in nerazzurro e diventando il nono marcatore di tutti i tempi nella storia dell'Inter. La sua determinazione e il suo carisma gli hanno permesso di diventare in questa stagione il nuovo capitano nerazzurro.

A Lautaro vanno gli auguri di tutta la Famiglia interista!