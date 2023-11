In calce al comunicato con cui la Lega Serie A ha annunciato che Simone Inzaghi è stato eletto coach of the month di ottobre trovano spazio, come di consueto, le parole dell'ad Luigi De Siervo: "Dieci gol fatti e solo due subiti esprimono la misura dell’ottimo mese di ottobre dell’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri sono ormai perfetta espressione delle idee tattiche del tecnico piacentino, con un gioco offensivo e spettacolare unito a una grande compattezza in fase difensiva. La capacità di Inzaghi di utilizzare al meglio la profondità della rosa che il Club gli ha messo a disposizione ha portato l’Inter a conquistare la testa della classifica con il miglior attacco e la miglior difesa del campionato".

