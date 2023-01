Francesco Acerbi si sta meritando la conferma dell'Inter a suon di prestazioni importanti. Il difensore nerazzurro che ieri ha deciso l'ottavo di Coppa Italia contro il Parma, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha rinunciato a due mensilità pur di lasciare la Lazio in estate per vestire la maglia nerazzurra e riabbracciare Inzaghi. L'Inter lo ha preso in prestito gratuito e la prossima estate, secondo quanto accordato, dovrà sborsare 4 milioni di euro per confermarlo.