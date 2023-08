Con una nota stampa ufficiale, la FIGC ha convocato il Consiglio Federale per il prossimo 4 agosto. Tanta carne al fuoco, considerando le problematiche che stanno avendo la Serie B e la Serie C nella partenza dei rispettivi tornei: "È stata convocata per le ore 11.30 di venerdì 4 agosto la riunione del Consiglio Federale.

Tra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione del verbale della riunione dello scorso 24 luglio e alle comunicazioni del presidente, i seguenti punti: informativa del segretario generale; integrazione organico campionati: provvedimenti conseguenti; modifiche regolamentari; nomine di competenza; Commissione Federale di Garanzia – nuovo regolamento di disciplina dei componenti degli organi di giustizia sportiva; ratifica delibere di urgenza del presidente federale; varie ed eventuali".