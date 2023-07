Domani alle ore 12.30 (inizio ritardato di 30 minuti rispetto al previsto), sarà stilato il calendario della Serie A 2023-2024. A poche ore dalla cerimonia, Andrea Butti, Head of Competitions della Lega Serie A, illustra ai microfoni di Calcio e Finanza le tecnicalità, i problemi e le modalità insite nella programmazione delle 380 partite della stagione spiegando come si compila un calendario, come si gestisce la programmazione delle sfide lungo l’arco di un an no intero e tutte le variabili che portano a strutturare le giornate. Svelando subito una data importante: "Il 7 luglio saranno definiti i primi anticipi e posticipi, per regolare la disputa delle prime giornate di campionato".

La nuova stagione 2023/24 vedrà anche l’introduzione della Supercoppa italiana con il format Final Four. Secondo alcune indiscrezioni tra le possibilità c’era quella di “spalmare” un turno di campionato su due weekend. Si è trattato in realtà di una richiesta dell’Associazione Italiana Calciatori che la Lega Serie A non ha accolto; Butti spiega perché: "Per due motivi. Il primo perché giochiamo 37 turni di weekend su 38 turni e in generale 37 weekend su 41. E la decisione è legata alla proiezione sulla stagione 2024/25, dove ci sarà un’ulteriore erosione di date per la disputa delle competizioni domestiche e questa erosione comporterà il sacrificio di giocare in quelle date L’interruzione – prosegue Butti – avrebbe avuto due effetti: uno quello di mettere un turno infrasettimanale in più e il secondo sarebbe stato il rischio di una disparità tra chi non gioca e chi gioca". Infine, un ragionamento su quello che sarà il calendario del futuro, inevitabilmente toccato dalla riforma della UEFA Champions League che porterà a 36 le squadre partecipanti e a otto il numero di turni per ogni club: "Rispetto al planning attuale con le nuove coppe ci saranno quattro finestre in più occupate. La cosa avrà un impatto importante sulla calendarizzazione delle nostre partite, tanto che la Coppa Italia sarà molto probabilmente spalmata per cercare di trovare gli incastri più adeguati".