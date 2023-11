Federico Dionisi, arbitro della sezione de L'Aquila designato per la sfida di domenica sera tra Inter e Frosinone, dirigerà i nerazzurri per la prima volta in questa stagione. Nella sua carriera, Dionisi vanta con l'Inter un solo precedente: si tratta della gara contro l'Udinese dello scorso 18 febbraio che ha visto la vittoria finale della squadra di Simone Inzaghi per 3-1.