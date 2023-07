Raggiunto a Malta da Tutto Mercato Web, l'ex ds dell'Inter Marco Branca ha commentato i movimenti operati sin qui dai nerazzurri sul mercato: "Hanno preso giocatori con un potenziale piuttosto alto, sono giovani per cui devono creare patrimonio per la società sempre dando un occhio alle capacità tecniche perché poi son quelle che fanno fare la differenza. Ci sarà un periodo di ambientamento per Marcus Thuram, non per Davide Frattesi anche se quest'ultimo all'inizio farà un po' di panchina se tutti i centrocampisti saranno in condizione".

Quanto sarebbe importante per l'Inter il ritorno di Lukaku?

"Centravanti che fanno così tanta differenza nel nostro campionato non ce ne sono tanti. Oggi già ce l'hanno, lui vuole rimanere: in qualche maniera faranno quadrare i conti".

Qual è il suo giudizio sull'ultima stagione dell'Inter?

"Una bella stagione. Peccato abbiano mollato mentalmente in campionato, una squadra così meritava di essere competitiva e di lottare fino in fondo con il Napoli a pochi punti di distanza. Poi tutte le altre competizioni le ha giocate benissimo, due le ha vinte e in Champions è arrivata in finale. C'è da fargli i complimenti..."

Più l'orgoglio per essere arrivata in finale o il rammarico per averla persa solo per dettagli?

"Tutte le finali si decidono per dettagli, ma anche le semifinali e i quarti di finale. Questa storia del dettaglio viene sfruttata un po' troppo. Se uno ha la lucidità, la capacità e un pizzico di fortuna di buttarla dentro nel momento decisivo, è importante. E' sempre stato così".