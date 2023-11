"L'esultanza di Pavard con i compagni? Conta tanto come voglia, ma poteva risparmiarsela. Lo dico per lui...". Così Andrea Barzagli si è espresso ieri a Dazn nel post-partita di Fiorentina-Juventus commentando il momento dell'Inter.

Barzagli ha parlato anche della condizione di Lautaro Martinez. "Ha fatto uno step in più - ha dichiarato l'ex difensore -. Anche l'anno scorso si è preso le sue responsabilità e ha segnato, ma l'impatto stavolta è stato subito forte ed è ancora più leader. All'Inter questa finale di Champions ha dato ancora più fiducia. Penso abbiano lavorato per dimostrare anche in campionato perché negli ultimi due anni l'Inter aveva la rosa per vincere il campionato. Adesso devono dimostrarlo.