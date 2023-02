"Punti pesanti stasera in chiave Champions? Il campionato è ancora lungo, giochiamo contro un Milan che avrà tutti i titolari in campo". Lo dice Umberto Marino, intervistato da DAZN prima del match di San Siro. "Siamo di essere una provinciale e vogliamo provare a dare fastidio alle grandi, ma non abbiamo un obiettivo da raggiungere. L'unico obiettivo è quello di migliorarci e ce lo permette anche la piazza.