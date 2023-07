Folarin Balogun resta uno degli obiettivi principali dell'Inter per rinforzare l'attacco, soprattutto dopo che la trattativa per Romelu Lukaku si è arenata. L'attaccante dell'Arsenal, reduce dai 21 gol messi a segno in Ligue 1 con la maglia del Reims, come riportato da Sky Sport vorrebbe trovare continuità quest'anno. E nel caso in cui i Gunners non riuscissero a garantirgliela lo statunitense sarebbe pronto a cambiare aria. Intanto il calciatore si trova in tournée negli Stati Uniti e il tecnico Mikel Arteta lo ha lasciato fuori dai titolari nell'amichevole persa oggi contro il Manchester United.