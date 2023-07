Si infittisce la concorrenza per Emil Holm, esterno svedese 23enne dello Spezia nel mirino di Inter e Juventus. Secondo Tuttosport, infatti, si è inserita con decisione anche la Premier League, da dove è arrivata (presumibilmente dal Brighton di Roberto De Zerbi) una proposta concreta da 9,5 milioni: un po' pochi per i desiderata del club ligure, il cui ds Eduardo Macia non vuole scendere sotto i 15 milioni, ma in risposta può arrivare una controproposta fino a 12 milioni di euro.

Per Holm, sostiene il quotidiano, lo Spezia ha tre discorsi avviati: quello con la Premier, due incontri con la Juventus e un sondaggio da parte dell’Atalanta, che è il club meno caldo. La Juventus resta vigile, ma in alternativa può sempre scongelare il nome di Timothy Castagne del Leicester.