Il Barcellona non esclude a priori la presenza di Jules Koundé contro l'Inter, nel match di Champions League che, soprattutto alla luce della sconfitta bluagrana a San Siro, è diventato cruciale in chiave qualificazione agli ottavi di finale. Da quel che filtra dal club catalano, il recupero del francese, ai box dopo un infortunio patito in Nations League, è 'molto difficile' ma non impossibile. Il motivo lo spiegano i colleghi del quotidiano spagnolo Marca: l'ex Siviglia si sta mettendo alle spalle il guaio muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra e, a sei giorni dalla sfida ai nerazzurri, l'opzione di vederlo tra i convocati resta in piedi.