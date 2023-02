"Lunedì abbiamo ottenuto un grande punto contro una squadra fortissima. Dal vivo, come ho già detto, l'ho notato ancora di più. Ci voleva, ma questo pareggio è già storia" . Alla vigilia di Samp-Bologna, Dejan Stankovic fa capire che lo 0-0 strappato contro l'Inter a inizio settimana è già archiviato per i blucerchiati, già proiettati alla sfida delicata di domani.

"Alle spalle abbiamo una buona settimana di recupero e di lavoro - ha aggiunto Deki -. Il Bologna? Siamo adulti, grandi, responsabili e sappiamo che ogni partita è importante. Non carichiamoci di inutili pressioni perché sappiamo da soli che ogni sfida vale tanto. Nelle ultime uscite abbiamo visto miglioramenti, siamo riusciti a creare parecchio. Dal 4 gennaio abbiamo messo in pratica un lavoro che è in netta crescita: dobbiamo “soltanto” segnare, ma siamo sulla strada giusta. Ci servono il gol e la vittoria".