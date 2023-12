Buone notizie per la Lazio, che in difesa recupera Alessio Romagnoli per la sfida di domenica contro l'Inter. Il difensore è tornato in campo e potrebbe addirittura essere schierato titolare all'Olimpico contro i nerazzurri. Dovrebbe essere regolarmente a disposizione anche Patric, ora influenzato, mentre a centrocampo rientra Rovella dopo la squalifica in Champions contro l'Atletico Madrid. Lo riferisce Sky Sport.