Autore del gol vittoria nel match contro il Rio Ave, Toni Martinez, attaccante del Porto, ha commentato così il successo per i canali ufficiali dei Dragoes: "Sono molto contento di contribuire con un altro gol, ma soprattutto per i tre punti e per continuare a crescere in campionato. Ora non possiamo più perdere punti, dobbiamo concludere la stagione in modo perfetto ed è quello che cercheremo di fare. Questa vittoria è molto importante per noi. Personalmente sono stato molto contento del mio gol e per aver aiutato a conquistare i tre punti”.