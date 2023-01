Il Parma va vicino all'impresa, poi ci pensano Lautaro Martinez e Acerbi a riportare gli emiliani alla realtà. In ogni caso ha di che essere soddisfatta la squadra di mister Pecchia, organizzata e concentrata contro un Inter che ha rischiato la beffa tra le mura amiche. E' di questo avviso anche Lautaro Valenti, difensore dei ducali che sul suo profilo Instagram ha commentato così la gara di San Siro: "Bella partita ragazzi, non è il risultato che ci aspettavamo ma abbiamo giocato con il cuore e lo spirito di squadra, ora è il momento di pensare alla prossima partita. Grazie a tutti i fan per il supporto".