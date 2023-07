Si chiude con una sconfitta per 3-0 contro l'Inter il giro di amichevoli del Lugano prima dell'inizio del campionato svizzero. Così Mattia Croci-Torti, tecnico dei ticinesi, commenta l'andamento del test per il sito ufficiale bianconero: "Ci spiace uscire da qui senza aver segnato nemmeno una rete dopo tutte le occasioni che ci siamo creati. Questo fatto ci renderà comunque attenzione per l’inizio del campionato, dobbiamo sapere che negli ultimi 30 metri dobbiamo essere più incisivi".

A che punto è lasquadra a una settimana dall’inizio della Super League?

“Siamo al punto che possiamo giocarcela tranquillamente contro lo Stade Losanna anche se non siamo sicuramente al cento per cento. Abbiamo parecchi giocatori che non hanno fatto tutta la preparazione, ma siamo consapevoli che nelle prime due partite abbiamo bisogno di tutta la rosa per cercare di competere con Stade e San Gallo per poi trovare una condizione dal terzo impegno in poi".

A livello di reparti sei soddisfatto?

"Possiamo fare di meglio nella fase difensiva. Prendere tre reti non è mai bello, nonostante una sia stata una punizione fantastica. Dobbiamo essere più aggressivi. E’ sempre utile che queste partite arrivino una settimana prima del campionato così si sa dove dobbiamo andare a lavorare”.