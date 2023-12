Ancora un pari rimediato dal Genoa di Gilardino che ferma anche l'Inter con un 1-1 che riempie d'orgoglio il popolo rossoblu. Il primo degli orgogliosi per il risultato ottenuto ieri al Ferraris è Alberto Zangrillo. Il presidente del Grifone, ancora emozionato per quanto fatto nell'ultimo match dell'anno, ha espresso parole al miele per il capitano della sua squadra Milan Badelj, ieri autore di un'ottima prestazione contro la capolista e rappresentante di un gruppo che sta dimostrando grande stato di forma e spirito di gruppo. "Il mio grazie a un Uomo grande nello sport e nella vita" scrive il numero uno dei rossoblu su Instagram a corredo di una foto che lo ritrae abbracciato al croato.