Arrivato ai microfoni di DAZN dopo il successo contro la Sampdoria, il tecnico del Bologna Thiago Motta dedica il primo pensiero ai sostenitori rossoblu: "I ragazzi in questo momento sono in grande sintonia con la nostra gente, che viene a vedere la squadra perché lotta e ognuno si mette a disposizione del gruppo. Questo è molto bello per i giocatori e per i tifosi che vengono a sostenerci, sono cose belle da vedere. Ci godiamo questa vittoria perché è stata una gara difficile, la meritiamo tutti per il lavoro che stiamo facendo.