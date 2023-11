"Negli ultimi anni questa partita è stata una tradizione non proprio positiva". È uno dei concetti espressi da Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, nella conferenza stampa alla vigilia del match del Gewiss Stadium contro l'Inter.

"Non andrei troppo in là con le previsioni, siamo all’undicesima giornata, non dobbiamo guardare le prospettive future perchè ci sono tante gare da giocare. Giochiamo contro la più forte, sia per i risultati che le prestazioni, sia in campionato che in coppa - riporta TMW -. È un bell’appuntamento, anche noi siamo in un buon momento, sarà una partita di cartello. Se siamo all’altezza della più forte? Lo vedremo in campo. Un punto domani? Di fronte alle previsioni abbiamo sempre giocato per il massimo, prima della gara non si firma mai per nulla, poi magari a fine gara puoi essere soddisfatto del pareggio".