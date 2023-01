Imitando la prima squadra, l'Inter Primavera ha conquistato il pass per i quarti di finale di Coppa Italia battendo l'avversario diretto, i pari età del Verona, solo dopo i tempi supplementari, però al termine di una partita decisamente più movimentata di quella di San Siro. Cinque a quattro il risultato finale, che fa ovviamente felice anche Andrea Pelamatti, in campo per tutta l'intera maratona da 120 e passa minuti: "Next round, vamos", ha commentato sul suo profilo Instagram il laterale mancino di Chivu.