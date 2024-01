Spettatore d'eccezione questa sera al Mediolanum Forum di Assago, dove è in corso di svolgimento la partita di Eurolega tra Olimpia EA7 Emporio Armani e Barcellona: sugli spalti c'è infatti anche Maicon, l'ex terzino dell'Inter. Che intervistato da Sky Sport racconta la sua passione per la pallacanestro e il suo rapporto con Milano, rimasto saldissimo dopo tanti anni: "Milano è la mia seconda casa. La prima è il Brasile, ma poi viene questa città. Ovunque vado le persone mi fermano per strada, mi chiedono le foto e mi ringraziano per quello che abbiamo fatto con l'Inter. Questa città rimarrà sempre nel mio cuore".

Cosa pensi dell'Inter di oggi?

"Sta facendo un bel campionato, l'anno scorso ha fatto la finale di Champions quando nessuno ci credeva. Quando si vogliono fare le cose per bene però si riescono a fare e lo hanno dimostrato. Quest'anno hanno portato un giocatore come Marcus Thuram, che nessuno si aspettava così forte. Una cosa che mi ricorda la squadra del 2010 è il fatto di avere una grande difesa, poi lì davanti c'è Lautaro Martinez che è un grande attaccante. Spero possano arrivare in fondo in Champions".

Senti ancora qualcuno del gruppo del Triplete? E Mourinho?

"Certo, abbiamo un gruppo. Qui al Forum c'è anche Esteban Cambiasso. Con Mourinho abbiamo fatto una videochiamata collettiva, a Roma comunque ha fatto bene avendo conquistato un titolo europeo. Mi spiace sia andato via dalla Roma, ma rimane un grandissimo allenatore".

