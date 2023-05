Hakan Calhanoglu ha vinto il ballottaggio con Marcelo Brozovic per una maglia da titolare per il derby contro il Milan. Questo è l'ultimo aggiornamento offerto da Sky Sport dopo la rifinitura odierna ad Appiano Gentile dove Calha è stato provato in mezzo al centrocampo, dopo i test da interno di sinistra di ieri. Il turco quindi agirà come perno della mediana insieme ad Henrikh Mkhitaryan e Nicolò Barella. Per il resto, la formazione è già ben definita, con Lautaro Martinez ed Edin Dzeko davanti.

