Oggi, con il rientro dei tre sudamericani, Inzaghi potrà finalmente lavorare con quasi tutta la rosa in vista della trasferta di sabato a Torino contro i granata di Juric. Secondo quanto riferisce SkySport24,da monitorare la stanchezza di Barella, considerando anche le numerose alternative per quella zona di campo. Meno, invece, ce ne sono in attacco, dove Lautaro appare certo di una maglia.

Novità anche da Arnautovic e Cuadrado, gli unici due attualmente ai box. L'austriaco è sulla via del recupero e ha messo nel mirino la trasferta di Salisburgo dell'8 novembre. Il colombiano, che si è di nuovo fermato a causa della tendinite all'achilleo sinistro, sicuramente salterà Torino e poi la Champions contro il Salisburgo a Milano, ma potrebbe rivedersi per Inter-Roma di fine mese.

