Potrebbe non limitarsi a Tajon Buchanan il mercato di gennaio dell'Inter. Rai Sport rivela infatti che nelle ultime ore il club di Viale della Liberazione è tornato a ponderare l'idea di prendere un nuovo attaccante, essendo Alexis Sanchez in uscita. Il nome identificato come sostituto ideale del Tocopillano è quello di Giovanni Simeone, punta del Napoli di Walter Mazzarri. Viene inoltre rilanciato un nome di un vecchio pallino del club, quello di Nahitan Nandez del Cagliari.

