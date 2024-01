Due colpi ormai chiusi, solo da annunciare. Secondo la Gazzetta dello Sport, è tutto fatto per gli arrivi a parametro zero a giugno di Taremi e Zielinski, dopo che anche gli ultimi dettagli con l'iraniano sono stati messi a posto nelle chiacchierate con l'intermediario. Due affari che riguardano giocatori di qualità e di esperienza, com'è ormai abitudine in casa nerazzurra.

Ma non solo loro. Come ricorda la rosea, il mirino è puntato anche sul rinnovo di Lautaro, come ha confermato ieri a più riprese anche l'agente Camaño, ricordando che ci sono ancora degli aspetti da sistemare e che al momento non c'è accordo tra le parti.

Secondo la Gazzetta, le parole di Camaño sono state ascoltate con attenzione in casa Inter dove, di dettaglio in dettaglio, si spera di chiudere comunque la partita in tempi brevi: la fiducia è sempre molto alta anche perché la volontà del giocatore è chiarissima.

