Ed è staffetta in attacco: fuori Correa, dentro Sanchez. Proprio come raccontato ormai da settimane. Il piano dell'Inter si sta per concretizzare perché il Tucu ha trovato nel Marsiglia un approdo piacevole, mentre il cileno vede premiata la sua perseveranza dopo aver rifiutato più di un'offerta pur di tornare a Milano. Già oggi potrebbe definirsi il passaggio di Correa all'OM: affare in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato sui 15 milioni, ma che potrebbe trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Lo conferma la Gazzetta dello Sport. Con l'obbligo, i francesi si garantirebbero anche 2-3 milioni di sconto sui 15 totali.

"La cessione di Correa non è certo un fulmine a ciel sereno e già sabato contro il Monza si era capito che qualcosa stesse accadendo: quando Simone Inzaghi - solitamente molto abitudinario nei cambi, soprattutto quando si tratta degli attaccanti – ha deciso di togliere una punta per inserire un centrocampista e alzare la posizione di Mkhitaryan, il segnale è stato chiarissimo - ricorda la rosea -. Non c’era modo più esplicito per dire a Correa che non c’era più posto per lui all’Inter. E allora l’argentino ha cominciato a valutare seriamente le varie proposte arrivate al suo agente". Ed è arrivato il Marsiglia a mettere tutti d'accordo.

Dall'altra parte, Sanchez si prepara a tornare dopo un divorzio complesso. "Il cileno nelle scorse settimane è stato bravo a sfruttare la situazione di incertezza di Correa, avanzando la sua candidatura per un ritorno a Milano al posto del Tucu. Si è proposto all’Inter, trovando terreno fertile: un attaccante della sua esperienza, a costo zero e con un ingaggio inferiore alla metà di quello che percepiva nella prima parentesi nerazzurra, può fare comodo. E poi, Inzaghi gli deve il primo trofeo con l’Inter, con quel gol all’ultimo secondo dei supplementari contro la Juve che valse la Supercoppa 2022. Sembra già di vederlo alla porta di Appiano: «Hey amici, sono tornato». Tutto vero, questione di giorni".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!