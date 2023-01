Inter-Napoli sarà la partita che aprirà il nuovo anno per i nerazzurri. Partita attesissima soprattutto per la classifica, che oggi vede i partenopei lanciatissimi al primo posto. "D'Ambrosio e Correa sono tornati in gruppo, stop per De Vrij che resta in dubbio per il big match - scrive il sito della Gazzetta dello Sport -. Leggera lombalgia per Mkhitaryan durante l'amichevole contro il Sassuolo, così Brozovic si candida per un ritorno da titolare". Davanti ancora Dzeko e Lukaku.