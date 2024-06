Clamoroso comeback per Hakan Calhanoglu? Il Bayern Monaco del nuovo allenatore Vincent Kompany starebbe infatti pensando a riportare in Bundesliga il centrocampista turco dell'Inter dopo sette anni dall'ultima apparizione con la maglia del Bayer Leverkusen (chiusa, lo ricordiamo, con una squalifica di quattro mesi a causa di un pre-contratto non rispettato firmato col Trabzonspor), prima dell'approdo al Milan. Secondo la Bild, infatti, i dirigenti del club bavarese starebbero valutando con attenzione il profilo di Calha, il cui contratto coi nerazzurri scade nel 2027.

Hakan Calhanoglu è stato discusso come potenziale alternativa a João Palhinha, sebbene abbia un profilo diverso. Il Bayern è disposto a fare un'offerta finale per il portoghese. Se il Fulham rifiutasse, l'idea verrebbe definitivamente accantonata. Ecco perché il Bayern ora sta prendendo in considerazione l'idea di bussare alla porta dell'Inter.

