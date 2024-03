Yann Bisseck scalpita per una maglia da titolare nella difesa a 3 dell'Inter in vista del big match di domani sera contro il Napoli. Una partita in cui la squadra nerazzurra è chiamata a far dimenticare subito la recente delusione dell'eliminazione dagli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid.

Tra le poche note positive della serata di mercoledì c'è proprio Bisseck. Il difensore tedesco è stato mandato in campo nel finale di gara per difendere il gol di vantaggio, tre minuti prima del 2-1 di Depay. Nei tempi supplementari è uscito alla grande, dimostrando di avere qualità e coraggio in quello che era il primo ottavo di finale di Champions della sua carriera e in una parte delicata e tesa della sfida.

Anche quando si fa scippare il pallone da Depay non si scompone, anzi, recupera subito uomo e posizione, fermando il contropiede, spendendo un ottimo fallo e rimediando anche un cartellino giallo. Una piccola macchia che però non cancella quanto di buono fatto vedere a Madrid, a differenza del veterano Pavard. Il francese non si mette certamente in discussione, ma il suo liscio sull'azione del pareggio di Griezmann è costato caro perché ha permesso all'Atletico di rientrare subito in partita dopo il gol di Dimarco. L'ex Bayern Monaco però ha fatto tanti errori non da lui, sicuramente è stata la sua peggior partita da quando veste la maglia nerazzurra.

E per questo Inzaghi sta pensando anche di farlo riposare un po' e di schierare Bisseck al fianco di Acerbi e Bastoni dal 1' contro il Napoli. Sarebbe la seconda maglia consecutiva da titolare in Serie A dopo quella di Bologna, dove il gigante tedesco ha segnato anche il gol vittoria. Perché Bisseck è insuperabile dietro, propositivo in avanti e sempre di più un importante fattore sui cross nell'area avversaria. Ci ha messo la testa diverse volte (Lecce, Genoa e Bologna), ma anche con i piedi dimostra di aver qualità tali da poter tranquillamente essere considerato un co-titolare di Pavard. La pescata di Ausilio e Marotta in Danimarca da 7 milioni di euro già vale il triplo. Ma la sensazione è che Bisseck possa rappresentare un tassello per la difesa dell'Inter per molto tempo.