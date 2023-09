Adesso è ufficiale: Leonardo Bonucci lascia la Juventus e si trasferisce all'Union Berlino. Contratto fino al 2024 con opzione per un ulteriore anno per l'ex canterano dell'Inter. Per Bonucci, quindi, avventura in Bundesliga: sarà compagno di squadra di Gosens e disputerà la Champions League ricordando che il club tedesco è stato sorteggiato nel Gruppo C con Napoli, Real Madrid e Braga.