Jurgen Klopp lascerà il Liverpool al termine di questa stagione. La decisione, arrivata come un fulmine a ciel sereno per l'ambiente dei Reds, è stata spiegata dal manager tedesco nel corso di una lunga intervista carica di emozione: "Posso capire che sia uno shock per molte persone in questo momento, ma ovviamente posso spiegare, o almeno provare a spiegarlo - ha detto ai canali ufficiali del club inglese -. Amo assolutamente tutto di questo club, amo tutto della città, amo tutto dei nostri tifosi, amo la squadra, amo lo staff. Amo tutto. Ma il fatto che io prenda comunque questa decisione dimostra che sono convinto che sia quella che devo prendere. Il fatto è che, come posso dirlo, sono a corto di energie.

Adesso non ho problemi, ovviamente, lo sapevo già da tempo che prima o poi avrei dovuto annunciarlo, ma ora sto assolutamente bene. So che non posso fare il lavoro ancora e ancora e ancora e ancora. Dopo gli anni che abbiamo passato insieme e dopo tutto il tempo che abbiamo trascorso insieme e dopo tutte le cose che abbiamo passato insieme, il rispetto per te è cresciuto, l'amore è cresciuto per te e il minimo che ti devo è la verità - e questo è il verità".