Potrebbe complicarsi una delle alternative a Chalobah per il Bayern Monaco, situazione che l'Inter monitora con grande attenzione perché la ricerca del sostituto potrebbe sbloccare la partenza di Pavard in direzione Milano. Secondo le ultime riportate da Sport1, infatti, Armel Bella-Kotchap, alternativa individuata dai tedeschi, vorrebbe andare al Borussia Dortmund, che ha avanzato un'offerta di prestito con diritto di riscatto. Anche il Bayern Monaco si è mosso come si diceva, ma parlando finora solo con il Southampton, che ne detiene il cartellino, e non ancora con il giocatore.