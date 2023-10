L'Inter Primavera di Cristian Chivu, seconda in classifica dietro al Milan, riprenderà il discorso con il campionato dopo la sosta sabato 21 ottobre, quando al 'Konami Youth Development Centre’ di Miolano è in programma la sfida valida per la settima giornata contro il Sassuolo. Il fischio d'inizio, come comunicato dalla Lega Serie A, è programmato alle ore 13.