La sconfitta in finale di Champions League contro il Manchester City non abbatte Javier Zanetti. Il vice presidente dell'Inter manda un messaggio a tutto il gruppo affidandosi a Instagram: "Grazie Ragazzi, Mister e Staff per averci dato la possibilità di vivere con voi un percorso incredibile pieno di emozioni…con dei tifosi straordinari per tutti quei km che hanno fatto per noi! Avete lottato fino all’ultimo, onorando la nostra maglia, sempre a testa alta ma soprattutto con l’Inter nel cuore".

ACQUISTA LA SPECIALE MAGLIA CELEBRATIVA PER LA FINALE