Dopo l'analisi fatta in conferenza stampa e a Sky, l'allenatore dell'Atletico Madrid, ben noto dalle parti di Milano, Diego Simeone si è presentato a presentare la sfida di domani contro l'Inter anche a Sportmediaset.

Tornare a San Siro è sempre speciale per il Cholo Simeone, che emozioni proverà? E quanto conta domani sulle due partite?

"Sono molto contento di tornare a Milano e giocare contro la mia Inter, dove la gente mi è stata molto vicina e nei due anni meravigliosi che ho giocato qui, io ho dato tutto quello che aveva in quel momento per questa società. Adesso andremo a competere contro una squadra che sta molto bene e gioca un calcio che mi piace moltissimo e gioca in maniera semplice. A volte la gente crede che il calcio sia complicato ma è semplice, e loro lo interpretano nella maniera migliore. Hanno un allenatore come Simone che conosco e sta facendo molto, molto bene. Sono molto contento per tutto ciò che gli sta succedendo all’Inter".

Si aspettava che Inzaghi sarebbe diventato questo tipo di allenatore?

"Mi ricordo molto di lui perché stavamo spesso insieme quando eravamo alla Lazio, parlavamo molto di calcio e lui aveva molta fame di calcio incredibile. L’ha trasmesso alla Lazio e adesso all’Inter e gioca in un modo che non è casuale. Lo ha dimostrato l’anno scorso in Champions, arrivando in finale, adesso in campionato sta facendo un buon cammino in campionato e anche in Champions sta facendo molto bene e soprattutto ha grandi giocatori. Senza grandi giocatori è più difficile fare un grande allenatore".

Lautaro, Calhanoglu, Thuram, una difesa impenetrabile… Se deve dirmi un punto di forza dell’Inter cosa l’ha sorpresa di più?

"Per me la squadra. Hanno molto chiaro il modo di giocare: arrivare sulle fasce per poi entrare con molta gente dentro l’area. Thuram è un punto importante per il loro gioco, ma arrivano con molta gente in area. Riescono a gestire il gioco per arrivare al punto da poter mettere sempre la palla in area".

Si aspetta un’Inter subito aggressiva?

"Credo che l’Inter arriverà come gioca normalmente, sempre forte all’inizio. Se deve arretrare per poi ripartire in contropiede lo farà molto bene come sempre, lavora molto bene anche nella zona bassa. La partita girerà anche attorno a ciò che riusciremo a fare noi".

