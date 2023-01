A qualche mese dall'addio dal calcio, Andrea Ranocchia si racconta ancora una volta. Questa volta, l'ex difensore dell'Inter risponde ai canali ufficiali della Lega Serie A e il suo racconto non può che iniziare dall'Inter: "Sono stato in una grandissima società per tanti anni. Ho fatto anche il capitano per una stagione, mi porterò dietro tutte le emozioni provate, ma anche le responsabilità e le difficoltà che comporta essere capitano di una grande squadra come l’Inter. È stato un percorso lungo, con momenti difficili. Poi quando siamo arrivati, tutti quanti, allo scudetto è stata una liberazione. Dopo tanti anni di rincorsa è stato il momento più importante della mia vita calcistica. Sono stato fortunato e anche bravo. Sono stato fortunato ma anche bravo negli anni a rimanere lì, a cercare di migliorare, ad aiutare sempre la squadra. Diciamo che il saluto finale che ho ricevuto a San Siro mi ha ripagato di tutti gli sforzi che ho fatto negli anni. È stato veramente bellissimo. Insieme allo scudetto è un ricordo da tenere sempre stretto con me".

Sullo scudetto:

“Hanno passato un periodo di difficoltà ma è un gruppo forte, conosco quasi tutti i ragazzi sia per le qualità calcistiche che quelle umane. Spero e credo che arrivino a fine anno togliendosi soddisfazioni e a vincere trofei. Sono il loro primo tifoso e speriamo che riescano a tornare in vetta”.