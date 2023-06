Luca Marchetti, esperto di calciomercato di Sky Sport, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio per parlare del futuro di Frattesi e Milinkovic Savic, due centrocampisti accostati con decisione al mercato dell'Inter. "Nonostante la super annata che ha fatto non ci sono le offerte sperate da Rabiot e questo lascia uno spiraglio per la Juventus, che sicuramente osserva altri centrocampisti come Frattesi - le sue parole -. C’è l’Inter, c’è la Roma ma il Sassuolo lascia aperta ogni porta".

"Poi c’è la situazione Milinkovic-Savic, la Lazio chiede circa 40 milioni di euro e ci sono dei giocatori della Juve che potrebbero interessare i biancocelesti - ha aggiungo Marchetti -. Ad oggi non è stata aperta alcuna trattativa, il procuratore di Milinkovic cerca soluzioni. Quel che è certo è che di Milinkovic ne parleremo, non solo per la Juventus perché anche l’Inter con la spinta di Inzaghi ci può pensare. Se oggi fossi la Lazio e fossi costretto a vendere Milinkovic lo venderei all’estero così da non rinforzare le mie competitor".